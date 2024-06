So lief die „VfB in Team“-Filmpremiere im Leonberger Traumpalast

30 Schnell noch ein Selfie vor der Premiere von „VfB in Team“ im Leonberger Traumpalast: Serhou Guirassy (rechts) mit Gattin (links) und Atakan Karazor mit Begleitung. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart hat seine Saisonabschlussfolge des Formats „VfB in Team“ vor 500 geladenen Gästen im Leonberger Traumpalast präsentiert. So lief die Premiere.











Link kopiert



500 geladene Gäste, viele Top-Entscheider der Weiß-Roten, ein roter Teppich, Serhou Guirassy nebst Gattin und eine Vertragsverlängerung als Bonbon - bei der Filmpremiere der VfB-Saisondoku „VfB in Team“ im Leonberger Traumpalast war großer Bahnhof geboten. Oder, wie es der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle ausdrückte, „wir haben was ganz besonderes vorbereitet“. Wehrle bekräftigte: „Wir haben eine ganz besondere Spielzeit hinter uns. Da ist einiges passiert. Wir wollten einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen und näher an die Menschen heranrücken. Dazu trägt dieser Film bei.“