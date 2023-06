Ein alter Bekannter als Co-Trainer, viele Neuzugänge und Spielformen in engen Feldern – die U 21 hat die Vorbereitung auf die Saison in der Regionalliga aufgenommen.

Der Ball rollt wieder bei der U 21 des VfB Stuttgart. Das Regionalliga-Team ist nach einer Reihe von Leistungstests am Sonntagnachmittag offiziell in die Vorbereitung auf die nächste Saison eingestiegen. Auf dem Programm der rund 90-minütigen Trainingseinheit auf dem Vereinsgelände standen nach dem Aufwärmen mehrere Spielformen. Erst in kleineren Feldern, dann in größeren.

Mit dabei waren etliche frische Gesichter, die in der Vorsaison noch nicht zum Team gezählt hatten. Das gilt nicht zuletzt auch für den Trainerstab: Neu ist sowohl der Cheftrainer Markus Fiedler (zuvor U 17 des VfB) als auch sein Assistent Oliver Barth – der sich in Stuttgart aber noch gut auskennen dürfte: Der frühere Freiburger Bundesliga-Profi Barth (52 Spiele, zwei Tore) spielte bereits in der Jugend beim VfB und startete dort auch seine Trainerkarriere im Jahr 2017 als Assistent von Andreas Hinkel in der U 21. Nun kehrt der 43-jährige gebürtige Bad Cannstatter zum VfB zurück und soll gemeinsam mit Fiedler die Talente an den Profifußball heranführen.

25 Spieler auf dem Rasen – darunter viele Neuzugänge

Auch unter den 25 Spielern am Sonntag waren zahlreiche Neuzugänge – sowohl aus der eigenen U 19 als auch von anderen Vereinen: Finn Böhmker (U 19 des Hamburger SV), Dominik Draband (1899 Hoffenheim II), Max Voigt (U 19 von RB Leipzig), Alexander Groiß (SpVgg Bayreuth), Patrick Vuc (U 19 des SSV Reutlingen), David Tritschler (Freiburger FC), Dejan Galjen (Werder Bremen II) und Robert Geller (U 19 des Karlsruher SC) standen allesamt auf dem Rasen an der Mercedesstraße.

Ebenso übrigens wie Leonhard Münst, der nach seiner Leihe vom FC St. Gallen nun wieder zum VfB Stuttgart gekommen ist. Münst hat in Stuttgart noch ein bis 2025 gültiges Arbeitspapier und war in der vergangenen Saison vorwiegend in der U 21 von St. Gallen in der dritten Schweizer Liga zum Einsatz gekommen. Noch nicht dabei im Mannschaftstraining sind derzeit Patrick Kapp, Jakov Suver und Anrie Chase (Reha).

Start in die Regionalliga-Saison Anfang August

Die neue Saison in der Regionalliga Südwest beginnt für den VfB II zwischen dem 4. und 6. August. Bis dahin stehen mehrere Testspiele auf dem Programm – unter anderem am 1. Juli (14.30 Uhr) beim Oberliga-Aufsteiger VfR Mannheim und am 8. Juli (14 Uhr) bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg, die in der vergangenen Saison den zweiten Platz in der dritten Liga belegt hatte.