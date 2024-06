13 Es geht wieder mit dem Training los bei der U 21 des VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart II ist in die Vorbereitung auf die am ersten August-Wochenende beginnende Drittligasaison gestartet. Wir haben Informationen und Fotos rund um den Trainingsstart.











Am 18. Mai ist der VfB Stuttgart II am letzten Spieltag der Fußball-Regionalliga-Saison an den Stuttgarter Kickers vorbeigezogen und hat dem Lokalrivalen die Meisterschaft und den Drittligaaufstieg weggeschnappt. Gut fünf Wochen danach ist die Mannschaft von Trainer Markus Fiedler in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Auf den Trainingsplätzen an der Mercedesstraße konnte der Chefcoach sechs externe Neuzugänge plus zehn Eigengewächse begrüßen, von denen einige schon aus der vergangenen Saison Regionalliga-Einsätze aufzuweisen haben.