So lief der Start in die Trainingswoche

Auch in Woche zwei kennt Bruno Labbadia keine Gnade. Am Montag mussten die Profis des VfB Stuttgart wieder um 7.30 Uhr die Laufschuhe schnüren. Nach dem Aufgalopp gab es ein gemeinsames Frühstück, danach folgte die Vormittagseinheit. Nach dem Mittagsessen bekamen die Spieler dann Gesellschaft.

Die zweite Einheit des Tages war öffentlich, sodass einige Fans das Geschehen verfolgen konnten. Viel verändert hat sich seit dem Ende der vergangenen Woche derweil nicht. Die WM-Fahrer Borna Sosa, Wataru Endo und Hiroki Ito sind noch nicht mit von der Partie. Chris Führich fehlt noch immer wegen in der WM-Pause erfolgten Operationen. Und auch Konstantinos Mavropanos (Adduktoren) und Josha Vagnoman (Mittelfuß) sind noch nicht voll belastbar. Das Duo trainierte je individuell. Auch Ömer Beyaz lief am Nachmittag nur. Laurin Ulrich fehlte krank, Samuele di Benedetto, der in der Vorwoche ebenfalls erkältet war, konnte zumindest am Vormittag wieder mitmischen.

Abbrechen musste das Training am Montag angeschlagen Tanguy Coulibaly. Ob der Franzose, der sich im Trainingslager vor der WM-Pause stark verbessert präsentiert hatte, länger ausfällt, ist noch offen.

Das VfB-Team trainiert nun noch bis Donnerstag weiter, danach gibt es eine Pause, ehe es am 2. Januar ins Trainingslager nach Marbella geht. Anhand von Trainingsplänen werden die Spieler aber auch an den freien Tagen weiter an ihrer Fitness arbeiten müssen.