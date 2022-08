So lief der Start in die Trainingswoche

12 Am Dienstag war einiges los am VfB-Clubzentrum. In unserer Bildergalerie sammeln wir die besten Eindrücke vom Trainingsauftakt. Foto: Baumann

Am Dienstag ist VfB-Trainer Pellegrino Matatarazzo mit seinem Team in die Trainingswoche gestartet. Wir haben in Bad Cannstatt vorbeigeschaut.















Link kopiert

Nach dem guten Saisonstart mit dem 1:1 gegen RB Leipzig haben die Fans wieder Lust auf den VfB Stuttgart. Rund 300 wollten am Dienstag beim öffentlichen Training und dem Start in die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr) dabei sein.

Zu sehen bekamen sie aber nur einen Teil der Mannschaft. All jene Spieler, die am vergangenen Sonntag gegen Leipzig über die vollen 90 Minuten auf dem Platz standen, trainierten am Dienstag lediglich im Kraftraum. Individuelle Belastungssteuerung nennt sich der Ansatz, der Verschleiß am Körper und damit einhergehende Verletzungen verhindern soll.

Startelf trainiert im Kraftraum

Der Rest des VfB-Teams absolvierte unter Anleitung von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo Pass- und Laufübungen. Es war ein dosierter Einstieg in die Trainingswoche, der in den kommenden Tagen weitere Einheiten folgen. Diese werden aber nicht öffentlich zugänglich sein.