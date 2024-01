VfB Stuttgart: So lief der Jahresauftakt bei den Weiß-Roten

So lief der Jahresauftakt bei den Weiß-Roten

7 Rund 800 Fans waren beim Trainingsauftakt dabei. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart ist in das Fußballjahr 2024 gestartet. Anders als sonst nicht in südlichen Gefilden, dafür aber mit sonnigem Gemüt. Ein Überblick.











So ein ganz klein wenig war es kurz ungewohnt – sowohl für die Reporter als auch die Protagonisten. Anstatt dass der VfB-Tross wie sonst um diese Jahreszeit üblich in Marbella, Faro, Belek oder La Manga in den Trainingsbetrieb startete, hieß die diesjährige Realität: Trainingsplatz drei, Bad Cannstatt, bei acht Grad und leichtem Nieselregen. Rund 800 Fans wollten dabei sein, als der VfB nach kurzer Weihnachtspause den Betrieb wieder aufnahm. „Es ist Wahnsinn. Die Leute haben richtig Bock auf die Jungs, das freut uns sehr“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß.