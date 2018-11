VfB Stuttgart So lief das Training mit Markus Weinzierl

Von red/Pfisterer 13. November 2018 - 19:07 Uhr

Nach dem Sieg beim 1. FC Nürnberg hat der VfB Stuttgart rund zwei Wochen Zeit, um sich auf die nächste wichtige Begegnung gegen Bayer 04 Leverkusen vorzubereiten. Wir waren beim Training vor Ort.





Stuttgart - Die Erleichterung beim VfB Stuttgart ist groß nach dem wichtigen Erfolg beim 1. FC Nürnberg in der vergangenen Woche. Und dennoch ist allen Beteiligten klar: Es bedarf weiterer Erfolgserlebnisse.

Während Holger Badstuber dieser Tage verletzungsbedingt in München weilt, muss auch der Pablo Maffeo kürzertreten. Der Spanier trainierte am Dienstagabend im Kraftraum. Die Fans indes hoffen auf eine baldige Rückkehr der Kreativkräfte Daniel Didavi und Anastasios Donis, die im Laufe des Tages immerhin individuell trainieren konnten. Trainer Markus Weinzierl muss derweil auf diejenigen Nationalspieler verzichten, die mit ihren jeweiligen Auswahlteams unterwegs sind (lesen Sie hier, um welche Spieler es sich hierbei handelt).

Wir waren mit der Kamera vor Ort am Trainingsgelände des VfB Stuttgart in Bad Cannstatt und haben die Eindrücke der Trainingseinheit während der Länderspielpause in unserer Bildergalerie festgehalten. Klicken Sie sich durch!