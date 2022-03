So lief das Training am Vormittag

8 Omar Marmoush (vorne) traf im Trainingsspiel am Dienstagvormittag gleich mehrfach. Foto: Baumann

Trainer Pellegrino Matarazzo fordert lautstark mehr Geschwindigkeit auf außen, Sasa Kalajdzic klettert über die Bande zu den Fans – die Eindrücke von der Vormittagseinheit des VfB Stuttgart.















Stuttgart - Die zuletzt angeschlagenen Chris Führich (gereizte Gelenkkapsel im Knie) und Orel Mangala (Bluterguss im Oberschenkel) haben am Dienstagvormittag weiter an ihrer Rückkehr ins Mannschaftstraining des VfB Stuttgart gearbeitet und ebenso wie Torhüter Florian Müller individuell trainiert. Vor allem bei Führich waren Fortschritte zu erkennen: Der 24-Jährige absolvierte auf dem Platz intensive Sprints und Übungen mit Ball, sodass er für das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr) eine Option werden könnte.

Für die restlichen 24 Spieler lag der Fokus im Mannschaftstraining zunächst auf dem Spiel über die Flügel: Immer wieder forderte Trainer Pellegrino Matarazzo von drei Offensivspielern, sich auf einem schmalen Korridor auf außen gegen zwei Verteidiger durchzuspielen. Wenn das einige Male in Folge misslang, wurde der Coach auch mal lauter – unter anderem gegenüber Alexis Tibidi, der zuletzt aus disziplinarischen Gründen in der zweiten Mannschaft gespielt hatte: Als der Youngster zweimal in Folge an Borna Sosa hängen blieb, forderte der Trainer auf Englisch lautstark mehr Geschwindigkeit und Zielstrebigkeit („It´s too slow, Alexis.“).

Nach einer zweiten Spielform ging es gegen 12 Uhr in die Mittagspause vor der zweiten Trainingseinheit am Nachmittag – nur Sasa Kalajdzic machte Überstunden. Der Mittelstürmer kletterte nach Trainingsende über die Absperrung und suchte den Kontakt zu den rund 150 Fans im Robert-Schlienz-Stadion. Für Fotos stand Kalajdzic bereit, Autogrammwünsche lehnte er unter Verweis auf die Coronaregeln ab. „Geht nicht, sonst kriege ich Ärger“, sagte der Österreicher unter Einhaltung des Zwei-Meter-Abstandes.