So lief das öffentliche Training am Donnerstag

Der Andrang auf Platz eins des Clubgeländes war erneut riesig – vermutlich zum letzten Mal in diesem Jahr. Es war die letzte öffentliche Trainingseinheit des VfB Stuttgart in dieser Woche, und in der kommenden Woche geht bekanntlich die Schule wieder los. An diesem Donnerstag konnten die Profis also noch einmal vor vollem Haus mit 650 Fans performen – und taten dies mit hoher Intensität. In zahlreichen Spielformen ging es dem Trainerteam um Sebastian Hoeneß vor allem darum, dem Nachwuchs die Chance zum Vorspielen zu ermöglichen.