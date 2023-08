Es kommt nicht oft vor, dass es bei einer öffentlichen Trainingseinheit des VfB Stuttgart zu Szenenapplaus kommt und ein anerkennendes Raunen durch die anwesenden Fans geht. An diesem Donnerstag war dies der Fall – und zwar gleich mehrfach. Zum einen war Konstantinos Mavropanos der Grund, der Grieche versenkte mehrfach Vorlagen in akrobatischer Manier im Netz. Zum anderen war es Alexander Nübel, der selbst Mehrfachchancen aus kürzester Distanz mit ganz starken Paraden zunichte machte.

Und dann war da Deniz Undav. Der Neuzugang absolvierte sein erstes Training im neuen Kollegenkreis. Und er zeigte sich gut aufgelegt. Undav erzielte Treffer um Treffer, nicht einmal der starke Nübel hatte etwas dagegen auszurichten. Bei den Fans kam das natürlich entsprechend an. Nach gut 90 Minuten beendete Trainer Hoeneß die Einheit, die Spieler schrieben Autogramme, posierten für Selfies.

Am Freitag geht es für die Mannschaft dann gen England. Die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart steht an. Gegner an der Bramall Lane ist Sheffield United (Samstag, 12.45 Uhr Ortszeit). Die Impressionen von der Trainingseinheit finden Sie in der Bilderstrecke, viel Vergnügen beim Durchklicken.