So läuft die Vorstellung von Pellegrino Matarazzo

1 Pellegrino Matarazzo ist neuer Trainer des VfB Stuttgart. Foto: imago images/Christian Schroedter

An diesem Dienstag stellt sich Pellegrino Matarazzo in einer Presserunde den anwesenden Medienvertretern vor. Wir begleiten die Veranstaltung mit dem neuen Trainer des VfB Stuttgart in einem Liveblog.

Stuttgart - Nachdem Pellegrino Matarazzo am Dienstagmorgen seine erste Einheit als neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart geleitet hat, stellt der Tabellendritte den 42-Jährigen am Nachmittag im Rahmen einer Presserunde offiziell vor.

Pellegrino Matarazzo war Ende des vergangenen Jahres als Nachfolger seines kurz vor Weihnachten beurlaubten Vorgängers Tim Walter verpflichtet worden. Er hatte davor als Co-Trainer beim Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim gearbeitet. Mit dem VfB Stuttgart soll nun der direkte Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse gelingen. Zudem hofft man beim Verein mit dem Brustring auf eine intensivere Einbindung der Nachwuchsspieler.

Wir begleiten die Presserunde, die weder über die sozialen Kanäle noch über die Videoplattformen der Weiß-Roten gestreamt wird, in einem Liveblog. Los geht es an diesem Dienstag von 14 Uhr an.