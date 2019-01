VfB Stuttgart in La Manga Ohne Pavard ins Trainingslager

Von red/pj 02. Januar 2019 - 11:48 Uhr

Der VfB Stuttgart reist ins Trainingslager nach La Manga – Benjamin Pavard fährt allerdings nicht mit. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart startet in dieser Woche in sein Winter-Trainingslager – allerdings ohne Benjamin Pavard. Der erste Testspielgegner für die Mannschaft von Markus Weinzierl steht auch schon fest.

Stuttgart - Nach der verpatzten Hinrunde muss der VfB Stuttgart in der Rückrunde den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga sichern. Die Grundsteine dafür sollen im Winter-Trainingslager im spanischen La Manga gelegt werden. Am Freitag bricht der Großteil der VfB-Profis dorthin auf.

Dort kann Trainer Markus Weinzierl sich ein Bild von Neuzugang Alexander Esswein, der von Hertha BSC Berlin bis zum Saisonende ausgeliehen wird, machen. Verzichten muss er dagegen auf Benjamin Pavard.

Benjamin Pavard reist nicht mit

Der Franzose wird nach seinem Muskelbündelriss individuell trainieren und nicht mitreisen. Emiliano Insua, Santiago Ascacibar und Nicolás Gonzalez reisen bereits am Donnerstag aus ihrer Heimat Argentinien an, erklären die Schwaben.

Der VfB will in im Trainingslager in La Manga, das bis zum 12. Januar dauert, zwei Testspiele absolvieren. Am 6. Januar ist der niederländische Erstligist FC Utrecht der erste Gegner. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Der Termin für das zweite Testspiel ist der 11. Januar. Wer dann der Gegner sein wird, hat der VfB bislang noch nicht bekannt gegeben.