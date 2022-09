So ist der VfB in die Trainingswoche gestartet

13 Keeper Fabian Bredlow beim speziell auf die Torhüter ausgerichteten Training abseits des restlichen Teams. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Noch ist Länderspielpause, doch beim VfB Stuttgart steht bereits die Vorbereitung auf das Spiel in Wolfsburg auf dem Plan. Wir waren beim Wochenstart dabei.















Noch befinden sich alle VfB-Profis auf Länderspielreisen, auch aus der Akademie sind 14 Spieler unterwegs. Entsprechend übersichtlich gestaltete sich der Kader, mit dem Trainer Pellegrino Matarazzo an diesem Montag in die Trainingswoche startete.

Lediglich 15 Feldspieler und zwei Torhüter absolvierten die Einheit, die wie so oft zu Wochenbeginn den Fokus auf abwechslungsreiches Training mit nicht alltäglichen Übungsformen legte. So kamen unter anderem Basketbälle und ein Football zum Einsatz. Nicht mit dabei waren Naouirou Ahamada, Atakan Karazor und Josha Vagnoman. Aus unterschiedlichen Gründen. Ahamada genoss seine freien Tage im Ausland, sein für den Rückflug gebuchter Flieger wurde kurzfristig gecancelt. Karazor bekam aufgrund eines privaten Termins frei und Vagnoman kann aufgrund seiner Knöchelprobleme noch immer nicht mit dem Team trainieren.

Weiter geht es für die Profis an diesem Dienstag mit zwei Trainingseinheiten. Dann sollen auch wieder Ahamada und Karazor dabei sein. Offen ist, ob es für Vagnoman in dieser Woche noch für eine Rückkehr reichen wird. Im Wochenverlauf werden dann auch die Nationalspieler zurückkehren. Borna Sosa beispielsweise hat die Nations-League-Einsätze für Kroatien bereits absolviert und sogar einen Treffer erzielt. Er ist mit den „Vatreni“, den „Feurigen“, neben den Niederlanden bereits für das Final-Four-Turnier qualifiziert. Am Mittwoch steht dann der VfB-Wasentag auf dem Cannstatter Volksfest auf dem Programm.

An diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) steht für die noch immer sieglosen Schwaben dann das Auswärtsspiel in Wolfsburg an. In der Autostadt soll es endlich klappen mit dem ersten Saisonsieg für den VfB Stuttgart. Der letzte Auswärtssieg der Stuttgarter in der Bundesliga gelang just in Niedersachsen – im November 2021 beim 2:0.