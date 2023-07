1 Konstantinos Mavropanos soll schon bald wieder für den VfB Stuttgart am Ball sein. Foto: Baumann/Julia Rahn

Konstantinos Mavropanos wird mit dem SSC Neapel in Verbindung gebracht. Doch auch die anderen Innenverteidiger des VfB haben ihren Wert – und einer verfügt sogar über eine Ausstiegsklausel.









Konstantinos Mavropanos fühlt sich ausgebremst. Weil er seine ganze Kraft und Energie zuletzt nicht in das Spiel des VfB Stuttgart einbringen konnte. Leichte Rückenprobleme plagen den Abwehrspieler. Er trat deshalb kürzer, wofür heute im Fußballjargon die schöne Begrifflichkeit der individuellen Belastungssteuerung verwendet wird. Läuft alles nach Plan und spielt der Astralkörper des Griechen mit, soll er am Samstag aber wieder am Ball sein. Da steht die Testpartie bei Sheffield United an.