1 TV-Übertragungskamera in der Stuttgarter Arena Foto: Baumann

Welcher Club ist wie häufig im Fernsehen zu sehen? Ein Internetportal hat dazu nun eine Rangliste erstellt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die neue Saison in DFB-Pokal und Fußball-Bundesliga steht in den Startlöchern. Der Fußball wird bald wieder omnipräsent sein, auch im Fernsehen. Zahllose Anbieter teilen sich die Übertragungsrechte, nur ein kleiner Teil der Spiele ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Das Internetportal wettfreunde.net hat nun untersucht, welche Vereine in den vergangenen Jahren am häufigsten über die Mattscheibe im Free-TV liefen.