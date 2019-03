2 Volle Konzentration: Die Spieler des VfB Stuttgart vor dem Duell gegen die TSG Hoffenheim. Foto: StZN

Nach der Niederlage bei Borussia Dortmund startet der VfB Stuttgart in die neue Trainingswoche. Bereits an diesem Samstag steht die Partie gegen die TSG Hoffenheim an. Wir liefern die Eindrücke vom Training.

Stuttgart - Auf den VfB Stuttgart warten in der Fußball-Bundesliga die Wochen der Wahrheit. Bereits an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) steht das nächste wegweisende Spiel für die Weiß-Roten an: Dann empfängt das Team von Trainer Markus Weinzierl in der heimischen Arena die TSG Hoffenheim.

Am Dienstag fiel in der Cannstatter Mercedesstraße der Startschuss für die neue Trainingswoche. Bei der öffentlichen Übungseinheit auf Platz 1 konnten Markus Weinzierl sowie die Assistenten Andreas Hinkel und Wolfgang Beller mit allen 21 Feldspielern arbeiten; die drei Torhüter absolvierten ihr Programm derweil auf einem Nebenplatz.

Strahlender Sonnenschein in Bad Cannstatt

Nach einer kurzen Aufwärmphase mit Dehnübungen ging es für die Profis auf dem Kleinfeld zur Sache. Im klassischen Modus „Fünf gegen Zwei“ stellten insbesondere die Offensivakteure ihre Treffsicherheit auf die Wasserballtore auf die Probe.

