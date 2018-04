VfB Stuttgart So bereitet sich das Korkut-Team auf Werder Bremen vor

Von red 17. April 2018 - 18:17 Uhr

Nach dem Verletzungs-Schock um Andreas Beck stand an diesem Dienstag eine öffentliche Trainingseinheit beim VfB Stuttgart auf dem Programm. Wir waren mit der Kamera vor Ort.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart befindet sich in einer Trainingswoche zwischen zwei Heimspielen. Nach dem unglücklichen 1:1 gegen Hannover 96 und den Verletzungen von Andreas Beck und Benjamin Pavard ist der Fokus nun auf die Partie gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) gerichtet.

VfB-Trainer Tayfun Korkut muss sein Team im Vergleich zum Remis gegen die Niedersachsen in jedem Fall umbauen – entsprechend interessiert verfolgten zahlreiche Anhänger des Vereins mit dem roten Brustring die Übungseinheit an diesem Dienstag bei strahlendem Sonnenschein in Bad Cannstatt. Kürzer treten muss weiterhin Offensivspieler Chadrac Akolo – der Kongolese stand wegen einer eitrigen Angina zuletzt nicht im Mannschaftskader und wird auch in der laufenden Trainingswoche zunächst noch geschont.

Wir waren mit der Kamera vor Ort in der Mercedesstraße und haben die Übungseinheit mit Trainer Tayfun Korkut in Bildern festgehalten. Klicken Sie sich durch!

