VfB Stuttgart: Silas gegen Guirassy – das VfB-Duell beim Afrika-Cup

1 Erfolgreich beim Afrika-Cup: Silas Katompa (li./Kongo) und Serhou Guirassy (re./Guinea) Foto: imago

Alle vier VfB-Nationalspieler beim Afrika-Cup und der Asienmeisterschaft stehen im Viertelfinale und fallen damit weiter aus. Am Freitag treffen Silas Katompa und Serhou Guirassy aufeinander. Überschattet wird die Partie von einem Prämienstreit bei Guinea.











Unter den Fans des VfB Stuttgart ist in diesen Tagen ein kleiner Glaubensstreit entbrannt. Darf man den eigenen Spielern das baldige Ausscheiden bei dem Afrika-Cup und der Asienmeisterschaft wünschen, damit sie endlich ihr Nationaltrikot wieder gegen das mit dem Brustring tauschen? Oder freut man sich mit ihnen über ihre Erfolge mit der Nationalelf? Die einen sagen so, die anderen so.