Silas Katompa hat zuletzt immer wieder im Sturmzentrum des VfB Stuttgart ausgeholfen – was dessen Berater so gar nicht verstehen mag. Sein Unverständnis bringt er nun deutlich zum Ausdruck.









Wenn der VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) beim 1. FC Union Berlin antritt, bleibt Silas Katompa lediglich die Rolle des Zuschauers. Der Stürmer des VfB kam sehr spät von den Länderspielen mit dem Kongo zurück – zudem mit Wadenproblemen. Er ist also gar nicht erst mit in die Hauptstadt geflogen. In den Debatten um die kommende Startaufstellung wird Silas Katompa also keine Rolle spielen, in den Diskussionen um die jüngere Vergangenheit dagegen umso mehr.

Das liegt nicht am 24-Jährigen selbst, sondern an dessen Berater. Mehmet Eser sagte am Freitag gegenüber den TV-Sender Sky nämlich folgendes: „Du kannst aus einem Bäcker keinen Metzger machen.“ Was er damit meinte, erklärte er auch: „Du kannst Silas nicht als Neuner aufstellen.“

In Ermangelung einer echten Alternative – Serhou Guirassy fehlte wochenlang verletzt – hatte der VfB-Trainer Bruno Labbadia Silas Katompa zuletzt immer wieder im Sturmzentrum einer offensiven Dreierreihe aufgeboten. Das klappte mal gut, etwa als der Angreifer in Frankfurt traf. Mal schlecht. Silas’ Leistungen waren jedenfalls mehr als schwankend in der bisherigen Saison – auch unabhängig von der Position, auf der er gespielt hat. Seine stärkste Phase beim VfB hatte er in der ersten Saison nach dem Aufstieg, als er auf der rechten Außenbahn mit viel Platz nach vorne perfekt ins Konterspiel des VfB passte.

In den überschaubaren Auftritten der letzten Wochen sieht das Umfeld des Kongolesen also dessen Rolle als Ursache. Zudem sieht man dort generell den Chefcoach der Stuttgarter kritisch. Bruno Labbadia habe den Ruf, Mannschaften vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga zu retten, meinte Eser, „er ist ein Feuerwehrmann und hat das bei seinen bisherigen Stationen auch sehr, sehr gut gemacht.“ Dann ergänzte er: „Aber beim VfB hat er anscheinend sein Feuerwehrauto zu Hause vergessen.“

Erst Anfang des Jahres hat der VfB übrigens den Vertrag von Silas Katompa bis 2026 verlängert – zu deutlich verbesserten Konditionen.