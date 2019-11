So freut sich Wataru Endo über seinen ersten Einsatz

14 Wataru Endo (Mitte, wird von Roberto Massimo beglückwünscht) kam zu seinem ersten Einsatz für den VfB. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der Sieg des VfB Stuttgart zieht Reaktionen der Spieler auf Instagram nach sich – und einer freut sich besonders: Wataru Endo, der zu seinem ersten Einsatz im Brustringtrikot kam.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist in der Liga nach zuletzt drei Niederlagen in Folge zurück in der Spur. Der 3:1-Erfolg gegen Dynamo Dresden war nicht ohne Makel, schließlich leistete sich der VfB seine fast schon obligatorische Schwächephase, dieses Mal direkt nach der Halbzeit.

Am Ende stand dennoch ein Erfolgserlebnis – das die Mannschaft auch via Instagram entsprechend feierte.

„Zurück im Geschäft“, kommentierte Philipp Förster.

Santiago Ascacibar freut sich über den Sieg und sein Tor.

Auch der immer noch verletzte Marcin Kaminski, der mittlerweile seine Reha-Maßnahmen in Stuttgart absolviert, meldete sich.

Besonders aber freute sich Wataru Endo. Der Japaner, der vor dem Spiel noch keine Sekunde für den VfB zum Einsatz kam, wurde in der Schlussphase eingewechselt. „Das Warten hat ein Endo!“, flachsten während dem Spiel schon einige Scherzbolde im Netz und man mag sich kaum vorstellen, was los gewesen wäre, hätte Hamadi Al Ghaddioui Endos Vorlage gegen Ende des Spiels tatsächlich zu einem Treffer veredelt. Endo selbst versicherte via Instagram, weiter hart arbeiten zu wollen.

