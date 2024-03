VfB Stuttgart gegen 1. FC Union Berlin: Serie von Dauerbrenner Waldemar Anton reißt

1 Waldemar Anton laboriert noch an den Folgen eines Schlages auf den Oberschenkel. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Stuttgarter Kapitän erlebt am Freitagabend gegen Union Berlin ein Gefühl, das er seit fast zwei Jahren nicht mehr kannte.











Link kopiert



Irgendwann endet auch die schönste Serie. Im Fall von Waldemar Anton hat das sehr lange gedauert, fast zwei Jahre: 63 Bundesliga-Partien in Folge absolvierte der Innenverteidiger für den VfB Stuttgart zuletzt – über drei Saisons hinweg stand er immer in der Startelf. Bis zum Freitagabend: Da stand Anton im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin zwar im Kader, aber nicht in der Anfangsformation. Der Grund: Er hatte vergangene Woche im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (3:2) einen Schlag auf den Oberschenkel erlitten, der ihn zum Kürzertreten zwang.