Wohl kein Spieler wird beim VfB Stuttgart derzeit so schmerzlich vermisst wie Serhou Guirassy. Seit Anfang Februar fehlt der Mittelstürmer wegen eines Sehneneinrisses verletzt – und mit ihm seine Treffsicherheit (sechs Tore in 13 Bundesliga-Spielen). Beim Training am Dienstagnachmittag gab es dann aber für die rund 100 anwesenden Fans eine freudige Überraschung: Guirassy ist zurück auf dem Trainingsplatz in Bad Cannstatt.

Der 27-Jährige absolvierte gemeinsam mit der Mannschaft das Aufwärmprogramm sowie einige Passübungen. Auch bei der abschließenden Spielform mischte er mit – wobei er als einziger Akteur ein blaues Hemdchen trug und in den Zweikämpfen etwas geschont wurde.

Zuvor war Guirassy vormittags von der Nationalelf Guineas zurückgekehrt. Dorthin hatte ihn der Stuttgarter Athletiktrainer Martin Franz in den vergangenen Tagen begleitet, um mit ihm weiter am Comeback zu arbeiten. Ob Guirassy schon eine Option für die Auswärtspartie bei Union Berlin an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) ist, steht aber noch nicht fest.

Noch sind nicht alle VfB-Profis von ihren Länderspielreisen zurück

Die weiteren Nationalspieler des VfB werden im Laufe der Woche nach und nach zum Team stoßen. Konstantinos Mavropanos etwa landete am Dienstag in München und soll am Mittwoch wieder ins Training einsteigen. Dann sind zwei nicht-öffentliche Einheiten angesetzt.

Abgesehen von den noch fehlenden Nationalspielern hat der VfB derzeit keine Ausfälle zu beklagen. 16 Feldspieler und drei Torhüter standen am Dienstag auf dem Trainingsplatz, darunter auch der zuletzt verletzte Pascal Stenzel.