VfB Stuttgart: Selbst die Fans kommen ins Schwitzen

14 Auch der Trainer Sebastian Hoeneß sucht die Nähe zu den VfB-Fans. Foto: Pressefoto Baumann/Hansi Britsch

Beim ersten öffentlichen Training wollen sich rund 1000 Anhänger ihren VfB Stuttgart auch bei 31 Grad nicht entgehen lassen. Dabei heizt die Vorfreude auf die Champions League den VfB-Boom weiter an.











Die Lust auf den VfB ist am Dienstagnachmittag trotz bestem Freibadwetter mit Sonne satt und 31 Grad bei einem EM-Fahrer derart groß gewesen, dass er auch im Urlaub seinen Arbeitsplatz aufsuchte. Also schaute Deniz Undav bei der vierten Trainingseinheit der noch jungen Saison seinen Stuttgarter Kollegen vom Rand des Spielfeldes aus kurz mit einem Lächeln im Gesicht zu – was wohl auch signalisieren sollte, dass der 27-jährige Stürmer allzu gerne in der anstehenden Saison weiter das Trikot mit dem Brustring tragen möchte.