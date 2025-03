VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß zieht die Zügel an

1 Zieht die Zügel an und nimmt seine Mannschaft in die Pflicht: Sebastian Hoeneß Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Vor dem Highlight-Spiel gegen den amtierenden Meister Bayer 04 Leverkusen zieht VfB-Trainer Sebastian Hoeneß die Zügel an. Die Details bleiben zwar intern, dennoch ist die Tatsache an sich bemerkenswert.











Schon im Nachgang des Spiels in Kiel stellte sich Sebastian Hoeneß nicht mehr vollends vor seine Mannschaft, nun legte er nach. „Ich war nicht einverstanden mit Samstag“, sagte der VfB-Cheftrainer noch einmal rückblickend auf das Spiel an der Förde am letzten Wochenende. Das habe er „zum Ausdruck gebracht“. Laut sei es bereits zur Halbzeit in der Kabine gewesen. Und auch wenn er einschränkte, dass es auch positive Aspekte gab, die schlussendlich dazu beigetragen haben, dass „wir am Ende noch etwas mitgenommen haben“, so blieb eines unmissverständlich: Der Ton beim VfB wird rauer. Vor dem Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen am Sonntagabend (19.30 Uhr, Liveticker) zieht Hoeneß die Zügel an.