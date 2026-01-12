VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß lüftet Jamie Lewelings Erfolgsgeheimnis
Es läuft: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (rechts) weiß, warum sich Jamie Leweling in starker Form befindet. Foto: Baumann

Mit seinen Toren und seiner Wucht überzeugt der Stürmer seit Monaten. Nun erklärt der Stuttgarter Chefcoach, wie es zu dieser Leistungssteigerung gekommen ist.

Alle schwärmen nach dem 4:1-Erfolg in Leverkusen von Jamie Leweling. Von seinen fulminanten Treffern und seinen wuchtigen Antritten, von seinen gelungenen Torvorlagen und von seiner Bereitschaft auch nach hinten zu arbeiten. All diese Punkte begeistern in der Fußball-Bundesliga immer mehr Fachleute und Fans – und nun hat Sebastian Hoeneß beim Blick auf den formstarken Stürmer des VfB Stuttgart das Ganze vor dem Heimspiel an diesem Dienstag (18.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt um einen Faktor bereichert: die Persönlichkeit des 24-Jährigen.

 

Der Trainer sieht schon seit Monaten einen gereiften Leweling in seinem Team. „Er zeigt seit Saisonbeginn ein verändertes Gesicht. Er hat sich einiges vorgenommen und noch einmal ein paar Dinge optimiert, um bessere Leistungen zu bringen. Er hat auch einen Schritt in seiner Persönlichkeit vollzogen“, sagt Hoeneß über den Angreifer. Mit Sondertraining hat Leweling zum Beispiel seinen Abschluss verbessert. Zudem achtet er verstärkt auf Regeneration und Ernährung. „Er bereitet sich auf die Trainingseinheiten und Spiele gut vor und er bereitet sie auch gut nach“, so der Chefcoach.

Von dieser noch einmal gesteigerten Professionalität profitiert dann sowohl die Mannschaft als auch Leweling selbst, der um seine WM-Chance in der Nationalmannschaft kämpft. „Dass Jamie über fußballerische Waffen verfügt, wussten wir schon immer. Das hat ihn ja auch in die Nationalmannschaft geführt“, sagt Hoeneß, „aber jetzt ist noch die Konstanz auf hohem Niveau hinzugekommen.“

 