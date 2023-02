11 Chefcoach Bruno Labbadia mischte bei der Trainingseinheit kräftig mit. Foto: Baumann

Die Rufe waren über den ganzen Trainingsplatz zu hören. „Wach sein, wach sein!“ „Gleich Druck auf den ersten Ball!“ „Guck nicht zu, geh hin!“ Bruno Labbadia war beim Start in die Trainingswoche vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr) voll in seinem Element. Immer wieder gab der Trainer des VfB Stuttgart bei der Einheit am Dienstag lautstark Kommandos und machte seinen Schützlingen Beine. Die zentrale Spielform der Einheit behandelte das Angriffsspiel nach Balleroberung samt Torabschluss. Auch im Training waren die auf Platz 17 der Fußball-Bundesliga abgerutschten Profis von ihrer Bestform entfernt – zahlreiche Abschlüsse fanden nicht den Weg ins Tor.

Eine Schrecksekunde hatte Hiroki Ito zu überstehen, der nach einem Zusammenprall liegen blieb und behandelt werden musste. Nach kurzer Pause konnte der Japaner die Einheit aber fortsetzen. Torhüter Florian Müller war nach seinem Magen-Darm-Infekt, der ihn bei der 1:2-Niederlage in Freiburg zum Pausieren zwang, wieder auf dem Damm. Er konnte am Dienstag voll mittrainieren. Nicht mit von der Partie waren Borna Sosa auf Grund einer Erkältung und Nikolas Nartey (Adduktorenprobleme).