VfB Stuttgart: Schwerer Stand für Demirovic – wie geht es weiter?

Der Stürmer spielt derzeit wenig – abgeben möchte ihn der VfB aber nicht, weshalb Gesprächsbereitschaft nur ab einer hohen Summe bestünde. Ein Blick auf die Zahlen und die Lage.

Der Saisonstart naht – und wie so oft in dieser Phase kristallisiert sich bei den Fußball-Bundesligisten eine Stammelf heraus, sind die Einsatzzeiten nicht mehr gleichmäßig verteilt, werden Rollen klar. Im Sturmzentrum des VfB Stuttgart gilt das ganz besonders. Trainer Sebastian Hoeneß hat sein Angriffsduo schon länger gefunden und setzt seit Wochen auf Nick Woltemade und Deniz Undav, die zuletzt stets von Beginn an aufliefen. Im Supercup gegen den FC Bayern, davor in der Generalprobe gegen den FC Bologna, davor im Test gegen den FC Toulouse.

Dass Woltemade nach seiner starken Rückrunde gesetzt sein würde, lag nahe. Der VfB plant mit dem 1,98 Meter großen Techniker fest als offensivem Fixpunkt in vorderster Linie, hat dem Werben des FC Bayern über Wochen nicht nachgegeben und zuletzt einen Schlussstrich unter den Transferpoker gezogen. Etwas weiter hinten soll Undav wirbeln, der sich nach einer durchwachsenen Vorsaison wieder spitziger präsentierte und vom Trainer nach dem Trainingslager ein Sonderlob erhielt. „Eine echt gute Vorbereitung“ attestierte Hoeneß seinem Stürmer – und auch Bayern-Torhüter Manuel Neuer hatte für Undav zuletzt einen verbalen Schulterklopfer parat: „Man weiß nie, was er macht, ob er nochmals einen aussteigen lässt und ob er dann mit rechts oder links abschließt.“ Der VfB, so Neuer, habe da schon ein unbequem zu verteidigendes Duo in seinen Reihen: „Gegen diese Stürmer ist es nie einfach.“

Zwei Demirovic-Einwechslungen für Flügelspieler Chris Führich

Die weiteren Angreifer im Kader nehmen da erst einmal Herausforderer-Rollen ein. Das gilt zunächst Neuzugang Tiago Tomas vom VfL Wolfsburg, der zugleich auch auf dem Flügel einsetzbar ist und damit den Konkurrenzkampf auf verschiedenen Positionen ankurbeln kann und soll. Alles andere als ein klassischer Flügelflitzer ist dagegen Ermedin Demirovic – genau dort aber kam der bullige Strafraumstürmer in den vergangenen beiden Partien zum Einsatz, als er jeweils für Chris Führich eingewechselt wurde. Keine Frage: Zum Ende der Vorbereitung ist der 27-Jährige ein gutes Stück von einem Startelf-Platz im Sturmzentrum entfernt. Und auch ganz bestimmt nicht zufrieden mit Blick auf die eigenen Ansprüche.

Deniz Undav und Nick Woltemade haben derzeit im Angriffszentrum des VfB die Nase vorn. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

So kursierten zuletzt auch immer wieder Wechselgerüchte, potenzielle Interessenten aus England oder Italien machten die Runde. Bislang zeichnet sich aber ein Transfer in diesem Sommer nicht ab. Zunächst schlicht deshalb, weil der VfB Demirovic nicht abgeben möchte. Trotz seiner zuletzt überschaubaren Einsatzzeiten bringt der frühere Kapitän des FC Augsburg Fähigkeiten mit, die im Kader nicht im Überfluss vorhanden sind. Als klassischer Stoßstürmer, der über Abschlussqualitäten mit dem ersten Kontakt verfügt und der stärkste Kopfballspieler in der Stuttgarter Offensivriege ist. All das macht ihn zu einer wertvollen Option, Demirovic hat das für den VfB auch schon nachgewiesen: 15 Bundesliga-Tore standen in seiner ersten Saison in Stuttgart zu Buche, die meisten aller VfB-Profis in der vergangenen Spielzeit. Und an der stets hohen Einsatzbereitschaft des Nationalspielers von Bosnien-Herzegowina besteht ohnehin kein Zweifel.

Zugleich ist klar: Das Etikett „unverkäuflich“ gibt es nicht, selbst Woltemade hätte man ja ziehen lassen, wenn das von Vorstandschef Alexander Wehrle in den Raum gestellte außergewöhnliche Angebot des FC Bayern eingegangen wäre. Auch im Fall von Demirovic müsste aber einiges passieren, um überhaupt für Stuttgarter Gesprächsbereitschaft zu sorgen. Ein Abgang unterhalb der im Vorjahr an Augsburg überwiesenen Ablöse kommt nicht infrage – und die lag immerhin bei 21 Millionen Euro, was Demirovic zum damals teuersten Neuzugang der Clubhistorie machte. Dass die Grenze für einen Wechsel trotz der Reservisten-Rolle nun eher bei 25 bis 30 Millionen Euro liegt, hat Gründe.

Der VfB müsste sich ja schleunigst nach einem Ersatz umsehen. Und der wäre auf dem derzeit tendenziell überhitzten Markt nicht günstig zu haben – weshalb das Thema unwahrscheinlicher wird, je näher das Ende des Transferfensters am 1. September rückt. Hinzu kommt: Ein Angebot liegt bislang nicht auf dem Tisch, was ja Grundvoraussetzung für eine neue Lage wäre.

Und dann ist da noch die Sicht von Demirovic selbst, der sich zuletzt im Trainingslager am Tegernsee deutlich positioniert hat: „Ich will mich hier durchsetzen. Das ist das Einzige, woran ich gerade arbeite. Ich will mit meiner Spielweise der Mannschaft helfen und mich natürlich auch weiterentwickeln im Spielstil.“ In dieser Hinsicht habe er nach seinem Wechsel aus Augsburg im Verlauf der Vorsaison Fortschritte gemacht. „Und daran möchte ich anknüpfen.“ Die Chance darauf könnte kommen, da durch die Teilnahme an der Europa League ein straffes Pensum auf den VfB wartet. Mit mindestens sieben englischen Wochen bis Jahresende, die auch Rotation erfordern werden. Zunächst aber ist für Ermedin Demirovic Geduld gefragt. Denn ein Stamm-Duo im Sturm hat der VfB fürs Erste ohne ihn gefunden.