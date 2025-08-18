VfB Stuttgart: Schwerer Stand für Demirovic – wie geht es weiter?

Der Stürmer spielt derzeit wenig – abgeben möchte ihn der VfB aber nicht, weshalb Gesprächsbereitschaft nur ab einer hohen Summe bestünde. Ein Blick auf die Zahlen und die Lage.
Der Saisonstart naht – und wie so oft in dieser Phase kristallisiert sich bei den Fußball-Bundesligisten eine Stammelf heraus, sind die Einsatzzeiten nicht mehr gleichmäßig verteilt, werden Rollen klar. Im Sturmzentrum des VfB Stuttgart gilt das ganz besonders. Trainer Sebastian Hoeneß hat sein Angriffsduo schon länger gefunden und setzt seit Wochen auf Nick Woltemade und Deniz Undav, die zuletzt stets von Beginn an aufliefen. Im Supercup gegen den FC Bayern, davor in der Generalprobe gegen den FC Bologna, davor im Test gegen den FC Toulouse.