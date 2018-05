VfB Stuttgart Schon 10 000 Jubiläumstrikots verkauft

Von Dirk Preiß 11. Mai 2018 - 15:16 Uhr

Erfolgsmodell: Das neue Trikot des VfB Stuttgart, das Holger Badstuber (li.) und Christian Gentner bereits im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim getragen haben. Foto: Getty

Es läuft beim VfB Stuttgart – und das nicht nur auf dem Spielfeld, wo sich das Team von Trainer Tayfun Korkut bis auf Rang acht der Fußball-Bundesliga gearbeitet hat. Es gibt weitere positive Nachrichten.

Stuttgart - Noch nicht einmal zwei Wochen lang ist es auf dem Markt – zu einem Verkaufsschlager hat es das Trikot des VfB Stuttgart für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga dennoch schon gebracht. 10 000 dieser Shirts, die zu Ehren des 125-Jahr-Jubiläums des VfB in diesem Jahr ein besonderes Design haben und von Fans mitgestaltet wurden, sind bereits verkauft worden. „So viele waren es früher in einer ganzen Saison“, sagte am Freitag Club-Präsident Wolfgang Dietrich und vermeldete weitere Bestmarken.

Schon 7000 Dauerkarten für die neue Saison weg

Dass der VfB einen Zuschauerrekord aufgestellt hat – im Schnitt kamen 56 247 Fans je Heimspiel in die Mercedes-Benz-Arena –, war bereits bekannt. Mittlerweile sind aber auch schon wieder 7000 Dauerkarten für die neue Saison verkauft worden (innerhalb von zwei Tagen). Und bei den Mitgliederzahlen ist die Marke von 62 000 längst gebrochen.

Diese zahlen dienen als Basis für die Weiterentwicklung des VfB in Richtung des oberen Tabellendrittels. Allerdings warnt Dietrich davor, trotz der positiven Nachrichten und aktuell Platz acht nun gleich den Sprung in die Spitzengruppe der Liga zu erwarten. „Wir wollen uns in der kommenden Saison im Mittelfeld der Tabelle etablieren“, sagte der Clubchef.