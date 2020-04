1 Sasa Kaljdzic nähert sich immer weiter einem möglichen Comeback. Foto: Baumann

Stuttgarts Offensivspieler Sasa Kalajdzic sieht nach seiner langen Verletzungspause Licht am Ende des Tunnels und absolviert bereits Teile des Mannschaftstrainings.

Stuttgart - An diesem Dienstag ist der VfB Stuttgart in Kleingruppen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt, um dank einer Sonderregelung für Spitzensportler wieder die tägliche Arbeit aufzunehmen. Auch an diesem Mittwoch war dem so. So soll gewährleistet werden, dass der Spielbetrieb doch noch einmal und dann wenn möglich unter für alle Wettbewerbsteilnehmer gleichen Bedingungen aufgenommen werden kann.

Für einen VfB-Akteur spielt dies aktuell wohl wenn überhaupt eine untergeordnete Rolle: Sasa Kalajdzic. Der junge Österreicher ist im Kreis der Mannschaft zurück. Nach seiner Horror-Verletzung (Knie) in der Sommervorbereitung beim Testspiel gegen den FC Winterthur hat Kalajdzic monatelang in der Reha geschuftet, um endlich wieder auf dem Rasen stehen zu dürfen. Zwar absolviert der Offensivspieler nur kleine Teile des Mannschaftsprogramms, um dann individuell weiter zu arbeiten. Doch auf dem Weg bis zu einem möglichen Comeback ist dies für den Sportler ein großer Schritt.

Das dokumentiert auch Kalajdzics aktueller Post auf Instagram „Can´t social distance from the Ball“ schreibt der Österreicher und man kann sich in etwa vorstellen, wie groß seine Freude sein muss, wieder auf dem Feld stehen zu können. Wer weiß, vielleicht kann er sogar noch einmal in dieser Saison in einem Pflichtspiel auf dem Platz stehen. Dies war vor der Unterbrechung durch die Corona-Krise nahezu ausgeschlossen worden. Doch sollte der Spielbetrieb noch einmal aufgenommen werden, öffnet sich diesbezüglich vielleicht noch einmal ein Hintertürchen.