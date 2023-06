1 Santiago Ascacibar (re.) liebt die Duelle Mann gegen Mann – wie hier im Testspiel des VfB Stuttgart gegen Young Boys Bern. Foto: Baumann

Sein Herz schlägt für den VfB Stuttgart, sein Karriereplan sieht jedoch die Erstklassigkeit vor. Wie entscheidet sich Santiago Ascacibar? Wir haben exklusiv mit dem Argentinier gesprochen.









Stuttgart - Er steckt im Zwiespalt der Gefühle. Doch davon ist auf dem Platz nichts zu spüren. Santiago Ascacibar rennt wie immer am meisten beim VfB Stuttgart. Er setzt auch am häufigsten zu Grätschen an. Mit einer Leidenschaft als gäbe es kein Morgen mehr. Aber genau das ist die Frage, die den 22-jährigen Mittelfeldspieler seit dem Abstieg abseits des Rasens begleitet: Sieht er seine nahe Zukunft bei einem Fußball-Zweitligisten?