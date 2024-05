Seit mehreren Monaten singen es die VfB-Fans landauf, landab inbrünstig: „Nach all der Scheiße, geht´s auf die Reise, Stuttgart international!“ Der Fangesang hat sich zum Gassenhauer entwickelt. Selbst der Verein sprang auf, druckte die Zeile auf ein T-Shirt, das in Rekordzeit vergriffen war. Auch die Spieler des Vizemeisters machten mit – immer wieder gab es Szenen zu beobachten, wie die Jungs mit dem Brustring den Song mitsangen.

Beim letzten Heimspiel gegen die Fohlen von Borussia Mönchengladbach trieben es die VfB-Anhänger dann auf die Spitze. Eine die komplette Cannstatter Kurve überspannende Choreografie wurde in wochenlanger Arbeit erschaffen und vorbereitet, um sie dann vor Anpfiff der letzten Bundesligapartie vor ausverkauftem Haus zu zeigen. Impressionen der Choreografie und vom Spiel finden Sie in der Bilderstrecke.

Nun sind Teile des Motivs auf einer S-Bahn aufgetaucht – was die Fans bewegt, das Motiv wurde in den letzten 24 Stunden hundertfach in sozialen Netzwerken geteilt und mit Likes versehen. Der Deutsche Bahn gefällt das allerdings ganz sicher nicht. Denn schließlich handelt es sich hierbei um Sachbeschädigung, deren Entfernung hohe Kosten verursachen und die strafrechtlich verfolgt werden kann. In Stuttgart gibt es hierfür eine eigens geschaffene „SOKO Graffiti“. Die für Bahn-Eigentum zuständige Bundespolizei konnte am Feiertag auf Nachfrage noch nicht in Erfahrung bringen, ob Anzeige erstattet wurde. Auch bei der Deutschen Bahn selbst war zu dem Vorgang kurzfristig nichts zu erfahren.

Zuerst geteilt wurde das Motiv von den Ultras des Commando Cannstatt, die ein Foto verbreiteten, das die S-Bahn auf der Neckar-Brücke zwischen Bad Cannstatt und dem unteren Schlossgarten zeigt. Das Motiv besteht aus dem ersten Teil der Liedzeile, dazu sind zentral Äffle & Pferdle in VfB-Montur zu sehen, die eine Europafahne schwenken. Der Hintergrund des Motivs könnte als Sonnenuntergang interpretiert werden.

Erstverbreitung sowie verwendete Typografie lassen Rückschlüsse auf die Urheberschaft zu. Ob die Ultras des Commando Cannstatt tatsächlich dahinter stecken, ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewiesen.