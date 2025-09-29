VfB Stuttgart: Rummenigge: „Ich kann dem VfB nur gratulieren“

Gemischte Gefühle bei Nick Woltemade: Auf der einen Seite erzielte der frühere Stürmer des VfB Stuttgart am Sonntag sein zweites Tor in der Premier League, auf der anderen Seite musste er mit Newcastle United durch zwei späte Gegentore eine 1:2-Heimniederlage gegen den FC Arsenal hinnehmen. So sprach er im Anschluss auch von einer „harten Niederlage“ – die aber nichts daran ändert, dass der 23-Jährgie in England ohne Wenn und Aber sportlich angekommen ist.

Der VfB lehnte drei Angebote für Nick Woltemade ab Dass Woltemade im Sommer eigentlich zum FC Bayern wechseln wollte, ist inzwischen ein abgehaktes Thema. Aber eines, das in der Rückschau nach wie vor die Schlagzeilen bestimmt. Weshalb der Wechsel nicht zustande kam? Für den Münchner Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge aus einem klaren Grund. „Ich sage ganz ehrlich“, so der 70-Jährige am Sonntagabend im BR: „Als diese Geschichte mit Woltemade und der Forderung von Stuttgart kam, habe ich irgendwann intern gesagt: Leute, wir kommen da langsam in Größenordnungen rein, die finde ich einfach nicht mehr akzeptabel.“ Man sollte, so Rummenigge, nicht jede Forderung am Ende des Tages erfüllen, „nur um irgendeinen glücklich zu machen. Speziell die Finanziers beim VfB Stuttgart.“

Nick Woltemade traf für Newcastle gegen den FC Arsenal. Foto: IMAGO/Shutterstock

Der Kontext: Der Rekordmeister gab insgesamt drei Angebote ab, das letzte hätte sich in Summe auf rund 64 Millionen Euro belaufen. Die Stuttgarter sendeten dreimal ein Nein zurück – und wurden letztlich für ihre klare Haltung finanziell üppig belohnt: Kurz vor Ende des Transferfensters wechselte Woltemade für 85 Millionen Euro zuzüglich fünf Millionen möglicher Boni auf die Insel nach Newcastle.

Auch aus Rummenigges Sicht war der Transfer für den VfB ein lohnendes Geschäft: „Ich kann den Stuttgartern nur gratulieren, dass sie einen – ich sage jetzt mal in Anführungszeichen – Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat. Weil das hätten wir in München gesichert nicht gemacht.“ Und: Bislang zeigt sich die Bayern-Offensive mit 22 Bundesliga-Toren ja auch ohne Woltemade überaus treffsicher.