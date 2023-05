11 VfB-Jubel im Saisonfinale: Hermann Ohlicher 1985, Krassimir Balakov 2001 und Shinji Okazaki 2011. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Heimspiele zurück, in denen der VfB den Klassenverbleib klarmachte. Foto: Pressefoto Baumann (2), Ulmer

Saisonfinale, Heimspiel, Abstiegskampf: In dieser Konstellation gelang dem VfB in seiner Geschichte schon mehrfach die Bundesliga-Rettung – oft auf dramatische Weise. Wir blicken zurück.









Ein Sieg noch, dann wären alle Fragezeichen beseitigt: Gewinnt der VfB Stuttgart sein finales Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) gegen die TSG Hoffenheim, spielt er auch in der kommenden Saison in der Bundesliga.