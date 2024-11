5 Leonhard Münst zeigt vollen Einsatz. Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jan Rollinger

Da war mehr drin gewesen für den VfB Stuttgart II – doch gegen den SC Verl müssen sich die Schwaben am Ende mit einem hart erkämpften Remis zufrieden geben.











Der VfB Stuttgart II hat in der dritten Liga den erhofften Befreiungsschlag verpasst. Die Mannschaft von Trainer Markus Fiedler ging zweimal gegen den SC Verl in Führung – doch am Ende reicht es nur für ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.