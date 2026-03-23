Durch die nachnominierten Angelo Stiller und Chris Führich erhöht sich die Zahl der A-Nationalspieler des VfB auf zwölf. Auch bei der U21 haben die Stuttgarter zwei Eisen im Feuer.

Seinen bisher letzten Auftritt im Dress der deutschen Fußball-Nationalelf hatte Chris Führich im November 2024 beim Spiel der Deutschen in der Nations League in der ungarischen Hauptstadt Budepest (1:1). Das war im Anschluss an das Aus bei der Heim-EM 2024 im Viertelfinale gegen Spanien. Danach wurde der Flügelspieler von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht mehr berücksichtigt, fiel im Club in ein Leistungsloch.

Doch seit Monaten ist Chris Führich wieder obenauf, liefert im Dress des VfB gute bis sehr gute Leistungen in Serie ab – und fährt an diesem Montag wieder ins Camp der Nationalelf ins fränkische Herzogenaurach als Nachrücker für den verletzten Dortmunder Felix Nmecha.

Damit erhöht sich die Zahl der A-Nationalspieler des VfB, die nach dem starken 5:2-Auswärtssieg der Stuttgarter in der Bundesliga beim FC Augsburg auf Länderspielreisen sind, auf zwölf. Hinzu gesellen sich noch die beiden U21-Nationalspieler Finn Jeltsch (Deutschland) und Chema (Spanien). Das ist rekordverdächtig – und unterstreicht den aktuellen Höhenflug des Teams von Cheftrainer Sebastian Hoeneß, von dem viele Spieler eben auch individuell profitieren.

Wir haben die zwölf A-Nationalspieler des VfB sowie die zwei U21-Akteure in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!