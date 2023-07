1 Beim Heimspiel gegen den FC Bayern München zündelten die Fans des VfB kräftig Foto: Baumann

Wegen der Pyroshows seiner Fans muss der VfB Stuttgart eine Rekordstrafe in Höhe von 249 000 Euro bezahlen. Welche Folgen zieht der Verein daraus?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es war ein farbenfrohes Spektakel, das die Fans des VfB Stuttgart beim Heimspiel am 4. März gegen den FC Bayern München boten. Komplett in Rot leuchtete die Cannstatter Kurve, befeuert von seitens der Polizei handgezählten 85 Fackeln und sogenannter Blinker. Einen Monat später, beim Pokalspiel in Nürnberg, setzte die aktive Fanszene der Stuttgarter noch einen drauf: Während der 90 Minuten wurde eine Fackel nach der anderen gezündet. Am Ende waren es 155 Stück.