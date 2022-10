13 Lilian Egloff erfüllte einem jungen Fan einen Fotowunsch. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Beim VfB Stuttgart ist die Stimmung nach dem emotionalen Last-Minute-Sieg gegen den FC Augsburg am Montag gelöst. Das dürfen die Fans beim öffentlichen Training hautnah erleben.















Die Szenen erinnerten viele Fans an das fulminante Bundesliga-Finale gegen den 1. FC Köln am 34. Spieltag der vergangenen Saison. Sicher, dieses Mal waren es nur drei Punkte und kein Klassenerhalt. Und dennoch versetzte das Tor von Waldemar Anton in der Nachspielzeit gegen den FC Augsburg die Mercedes-Benz-Arena in eine ähnliche Ekstase wie seinerzeit Wataru Endo mit dem 2:1-Treffer gegen Köln.

Entsprechend gelöst ging es am Montag beim öffentlichen Training an der Mercedesstraße zu. Allerdings trainierte nur ein Teil der Mannschaft auf dem Platz, ein anderer war im Kraftraum. Einen Lichtblick lieferte Konstantinos Mavropanos. Der Grieche fiel gegen Augsburg kurzfristig wegen muskulärer Probleme aus. Am Montag stand er wieder auf dem Rasen und absolvierte nach dem gemeinsamen Warm-up mit der Mannschaft später eine individuelle Einheit.

Nach dem Training standen die Profis noch für Autogramme und Fotowünsche zur Verfügung. Einige Eindrücke vom Training haben wir in unserer Bildergalerie gesammelt.