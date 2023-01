Preiserhöhungen – so viel kosten Wurst und Bier künftig im Stadion

1 Die Fans müssen künftig für Verpflegung tiefer in die Tasche greifen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Beim VfB steigen die Preise für Essen und Trinken in der Arena. Es gibt allerdings weiterhin Angebote – und im Vergleich zur umliegenden Gastronomie ist das Bier im Stadion nach wie vor günstiger.















Link kopiert

Neues Jahr, neue Preise: Wer sich am Samstag beim Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Liveticker) mit Speisen oder Getränken eindecken will, muss etwas tiefer in die Tasche greifen als bislang. „Aufgrund der allgemeinen Teuerung hat sich zwingend eine Preisanpassung ab dem Mainz-Spiel ergeben“, schreibt der VfB mit Blick auf die seit Monaten hohe Inflation. „Wir bitten alle Fans um Verständnis für die notwendige Maßnahme.“

Unsere Empfehlung für Sie Vereinspolitik beim VfB Stuttgart Nach Rücktritten – Vereinsbeirat wehrt sich Nach den Rücktritten der beiden Vereinsbeiräte Susanne Schosser und Martin Bizer hat sich nun der Verein zu Wort gemeldet – mit ebenso deutlichen Worten.

Aber in welchem Rahmen bewegt sich die Preiserhöhung nun ganz konkret? Es sind gut zehn Prozent. Wie der VfB auf Nachfrage mitteilt, steigt der Preis für eine Rote Wurst von 3,80 Euro auf 4,20 Euro. Ein halber Liter Bier kostet künftig 5,00 Euro statt 4,50 Euro. Beim Mineralwasser fand indessen nur eine minimale Anpassung um fünf Cent auf 3,60 Euro statt.

Keine weitere Erhöhung bis Sommer 2024 geplant

Es ist die erste Erhöhung des Bundesligisten in der gegenwärtigen Hochpreisphase – im vergangenen Sommer hatte der VfB die Preise noch stabil gehalten. Die neuen Preise sollen dem Verein zufolge nun mindestens eineinhalb Jahre gelten: Man habe sich mit dem Caterer Aramark darauf verständigt, in jedem Fall bis zum Ende der Saison 2023/24 keine weiteren Erhöhungen vorzunehmen.

Zudem betont der VfB, sich im Vergleich zu anderen Veranstaltungsstätten und zur umliegenden Gastronomie noch immer „in einem zuschauerfreundlichen Rahmen“ zu bewegen. Tatsächlich kostet beispielsweise der halbe Liter Bier im Palm Beach vor den Toren des Stadions derzeit 5,50 Euro. Und: Wer früh ins Stadion kommt, spart weiterhin. In der ersten halben Stunde nach Stadionöffnung gibt es ein Bier mit einer Wurst oder einer Portion Pommes für 7,50 Euro.