Trotz der Verletzungssorgen blickt der VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo zuversichtlich in Richtung des Gastspiels auf Schalke am Freitag. Dabei verläuft die unmittelbare Spielvorbereitung diesmal ungewöhnlich.









Stuttgart - Der VfB Stuttgart geht mit einigen Verletzungssorgen in die Auswärtspartie am Freitag (20.30 Uhr/Liveticker) beim Vorletzten der Fußball-Bundesliga, dem FC Schalke 04. Doch der Trainer Pellegrino Matarazzo bleibt trotz der vor allem im Defensivzentrum angespannten Personallage gelassen. „Jede Verletzung ist ärgerlich, aber wir haben Optionen und gehen jedes Spiel mit voller Überzeugung an, egal, wer für uns auf dem Platz steht“, sagt Matarazzo vor dem Duell bei den Königsblauen, einer Partie, die erneut vor leeren Rängen als Geisterspiel über die Bühne gehen wird.