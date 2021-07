12 Lockerer Aufgalopp am Freitag. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

An diesem Freitag startete der VfB Stuttgart in die Vorbereitung zur Bundesliga-Saison 2021/22. Trainer Pellegrino Matarazzo begrüßte 25 Profis vor etwa 500 Fans im Schlienz-Stadion. Einige Akteure fehlten jedoch.

Stuttgart - Sechs Wochen vor dem Anpfiff der Bundesliga-Saison 2021/22 ist der VfB Stuttgart am Freitag in die Vorbereitung gestartet. Etwa 500 Zuschauer fanden sich im Schlienz-Stadion ein, um sich einen ersten Eindruck des Teams um Trainer Pellegrino Matarazzo zu machen.

Matarazzo begrüßte 25 Profis, die in den neuen Heim- und Auswärtstrikots aufliefen. Nach einer lockeren Laufeinheit absolvierten die Akteure auch schon intensivere Spielformen. Auch der prominenteste Neuzugang präsentierte sich erstmals den VfB-Anhängern. Allerdings wird Torwart Florian Müller zunächst nur wenige Tage an der Mercedesstraße weilen. Der Neuzugang wird für Deutschland an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen, wo das Team von Trainer Stefan Kuntz vom 22. Juli bis 7. August um eine Medaille kämpft.

Egloff fehlt lange

Aus dem gleichen Grund fehlte Wataru Endo am Freitag. Auch der Japaner spielt bei dem sportlichen Großereignis für sein Land. Das haben Sasa Kalajdzic (Österreich) und Darko Churlinov (Nordmazedonien) bereits getan. Sie waren bei der Europameisterschaft und stoßen erst später zu der Mannschaft dazu.

Eine bittere Nachricht gab es um Eigengewächs Lilian Egloff. Der 18-Jährige hat schon lange mit einem Ödem zu kämpfen und wurde nun operiert. Er wird dem VfB auf unbestimmte Zeit fehlen.