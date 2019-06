1 Ozan Kabak folgt erneut dem Lockruf des Managers Michael Reschke. Foto: Baumann

Der VfB-Innenverteidiger Ozan Kabak hatte wie berichtet die Qual der Wahl: West Ham United, der FC Bayern, der AC Mailand und Schalke 04 wollten den 19-jährigen Türken verpflichten. Jetzt ist die Entscheidung gefallen.

Stuttgart - Da haben zwei altbekannte Akteure erneut zueinander gefunden: Schließlich soll nach übereinstimmenden Medienberichten die Zukunft des VfB-Innenverteidigers Ozan Kabak nun geklärt sein. Danach wird der 19 Jahre junge Türke Stuttgart für die nach dem Abstieg festgeschriebene Summe von 15 Millionen Euro verlassen – und sich dem Erstligisten FC Schalke 04 anschließen. Damit hat Michael Reschke, der neue Sportdirektor der Königsblauen, im Werben um Kabak binnen sechs Monaten erneut die Nase vorne.

Reschke hat wieder die Nase vorn

Denn bereits im Januar hatte Reschke, damals als Sportvorstand noch in Diensten des VfB, Kabak von Galatasaray Istanbul an den Neckar gelotst. Nun hat der 61-Jährige offenbar die drei anderen, namhaften Mitbewerber, den FC Bayern München, AC Mailand sowie West Ham United, ausgestochen. Für Schalke sprach am Ende, dass Kabak, der Deutsch spricht, gerne in der Bundesliga bleiben wollte. Zudem sieht der Abwehrmann in Gelsenkirchen die Chance auf einen Stammplatz erheblich größer an als in München.

„Ein Ende ist in Sicht“, sagt Thomas Hitzlsperger im Trainingslager der Stuttgarter in Kitzbühel. Der Sportvorstand geht davon aus, dass der Wechsel noch an diesem Donnerstag über die Bühne geht.