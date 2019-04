1 Ozan Kabak (rechts) spielt seit Januar für den VfB Stuttgart – und das mit Bravour. Foto: Baumann

Der 19-jährige Innenverteidiger Ozan Kabak vom VfB Stuttgart steht zur Wahl als Bundesliga-Rookie des Monats März – hier gibt’s den Link zur Abstimmung.

Stuttgart - Eine persönliche Auszeichnung hat Ozan Kabak kürzlich bereits gewonnen. Ende März wurde der Innenverteidiger des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart bei der „Sportler des Jahres“-Gala der türkischen Tageszeitung Milliyet mit Sitz in Istanbul zum besten Newcomer gekürt. Und er ist bereits für den nächsten Titel nominiert: Der 19-jährige Senkrechtstarter steht zur Wahl als Bundesliga-Rookie des Monats März.

Marko Grujic und Almamy Toure sind die Konkurrenten

Kabak, der zum Start in die Trainingswoche am Dienstag wegen einer Erkältung fehlte, kam erst im Januar von Galatasaray Istanbul nach Stuttgart – für die VfB-Rekordablösesumme in Höhe von elf Millionen Euro. Schnell hat er sich als Stammkraft etabliert und in seinen zehn Einsätzen in der Bundesliga auch bereits drei Tore erzielt. Zuletzt traf er beim 1:1 am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg zum Ausgleich.

Bei der Wahl zum Bundesliga-Rookie des Monats könnte der junge Türke auf Achraf Hakimi von Borussia Dortmund (September und November), Reiss Nelson von der TSG Hoffenheim (Oktober), Dodi Lukebakio von Fortuna Düsseldorf (Dezember), seinen VfB-Mitspieler Nicolas Gonzalez (Januar) und Evan N’Dicka von Eintracht Frankfurt (Februar) folgen. Seine Konkurrenten bei der Abstimmung, die bis Ende der Woche läuft, heißen Marko Grujic (Hertha BSC) und Almamy Touré (Eintracht Frankfurt). Kriterium ist, dass ein Spieler zu Saisonbeginn jünger als 23 Jahre alt war und noch keinen Einsatz in der Bundesliga vorzuweisen hatte.

Hier geht es zur Abstimmung.