9 Orel Mangala gelingt gegen Köln das zweitschnellste Tor in der VfB-Bundesligageschichte. Foto: Baumann

Der 22 Jahre junge Belgier ist beim VfB zu einer Stammkraft gereift. Mit seinem Treffer gegen den 1. FC Köln nach 24 Sekunden beschert der defensive Mittelfeldspieler den Stuttgartern zudem einen Rekord in der Bundesliga.









Stuttgart - Die Freunde der gepflegten Statistik unter den VfB-Fans wissen längst, was sie an Orel Mangala haben. Beispiele gefällig? Mit gelaufenen 11,1 Kilometern pro Spiel führt der junge Belgier die teaminterne Wertung in Sachen Ausdauer an. Mangala ist nach Marc Oliver Kempf und Wataru Endo zudem der drittbeste Zweikämpfer beim Aufsteiger, im Spiel gegen Köln (1:1) kamen obendrein 87,3 Prozent seiner Pässe an. Nur der Kollege Pascal Stenzel passte am vergangenen Freitagabend gegen den FC genauer. Orel Mangala kann auch Eins-gegen-eins: Von seinen 25 in dieser Saison gestarteten Dribblings (der Spitzenwert beim VfB) waren 60 Prozent erfolgreich, was dem 22-Jährigen hinter dem Hertha-Brasilianer Matheus Cunha gar ligaweit den zweiten Platz in dieser Kategorie beschert.