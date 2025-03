Noch ruht der Ball in Bad Cannstatt. Für Montag hat Trainer Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart ein individuelles Trainingsprogramm angesetzt, ehe dann am Dienstag um 10.30 Uhr das erste Mannschaftstraining der Woche stattfindet. Der VfB öffnet dabei die Tore, die Einheit auf dem Vereinsgelände ist öffentlich.

Die Nationalspieler werden dann jedoch nicht alle dabei sein – sondern erst im Lauf der Woche sukzessive einsteigen. Vier VfB-Profis sind noch am Montag für ihr Land im Einsatz (El Bilal mit Mali, Enzo Millot mit Frankreichs U 21, Justin Diehl mit Deutschlands U 20, Ermedin Demirovic mit Bosnien-Herzegowina), drei spielen erst am Dienstag (Nick Woltemade mit Deutschlands U 21, Finn Jeltsch mit Deutschlands U 19, Fabian Rieder mit der Schweiz).

Stürmer Nick Woltemade wird zum Auftakt in die Trainingswoche noch fehlen. Foto: imago//Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Sie haben eine entsprechend kurze Vorbereitungszeit auf das nächste Spiel in der Fußball-Bundesliga, in dem der VfB am Samstag (18.30 Uhr/Liveticker) auswärts beim Tabellenvierten Eintracht Frankfurt gastiert. Es ist erst das zweite Mal in dieser Saison, dass eine Partie mit Stuttgarter Beteiligung das Topspiel am Samstagabend bildet. Ein drittes und letztes folgt noch am 19. April bei Union Berlin.