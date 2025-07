Öffentliches Training: der VfB startet am 9. Juli in die neue Saison

1 Trainer Sebastian Hoeneß (in Weiß) wird Mitte nächster Woche seine Spieler wieder auf dem Trainingsplatz begrüßen. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB beginnt die neue Saison am kommenden Mittwoch (15.30 Uhr) mit einer öffentlichen Einheit. Mehr als 1000 Fans können allerdings nicht dabei sein.











Sechs Wochen nach dem Pokalsieg gegen Arminia Bielefeld (4:2) legen die Profis des VfB Stuttgart wieder mit dem Training los: Zunächst stehen für die Spieler am Montag und Dienstag der kommenden Woche individuelle Leistungstests an. Am Mittwoch, 9. Juli, lädt der Club aus Cannstatt dann um 15.30 Uhr zum öffentlichen Trainingsauftakt ein.