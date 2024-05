1 Freudensprung nach dem Weltrekord: Niko Kappel hat die Kugel 15,07 Meter weit gestoßen. Foto: red/Myriam Mazenauer

Seinen eigenen Weltrekord hat der kleinwüchsige Kugelstoßer Niko Kappel in dieser Saison schon verbessert, dabei stehen die Höhepunkte erst noch an: Bei der WM und den Paralympics will der VfB-Athlet Titel gewinnen.











Es ist eine knifflige Aufgabe für Sportler, Topleistungen genau dann abzurufen, wenn es zählt – und nicht zu früh in Form zu sein. Für den kleinwüchsigen Kugelstoßer Niko Kappel (29) gibt es in dieser Saison zwei wichtige Termine: erst die WM im japanischen Kobe, dann die Paralympics in Paris. Weshalb sich die Frage stellt, ob sein Plan aufgeht, denn es wird alles andere als einfach für ihn, sich noch einmal zu steigern.