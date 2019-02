10 Nicolas Gonzalez ist zum Bundesliga-Nachwuchsspieler des Monats im Januar gewählt worden. Foto: Pressefoto Baumann

VfB-Angreifer Nicolas Gonzalez ist als „Nachwuchsspieler des Monats“ in der Bundesliga ausgezeichnet worden.

Stuttgart - VfB-Angreifer Nicolas Gonzalez hat nach langen Monaten der Eingewöhnung in den letzten Wochen zu seiner Form gefunden und avancierte zu einem der auffälligsten Spielern im Dress mit dem Brustring.

Was hatte der junge Argentinier nicht alles dafür getan, dass bei so manchem Fan und auch bei den Verantwortlichen des VfB bereits Zweifel an seiner Ligatauglichkeit aufkamen. Man denke nur an die vier vergebenen Großchancen im Spiel gegen Werder Bremen. Oder den Pfostenschuss aus dem Spiel gegen den FC Schalke 04, als er in allerbester Frank-Mill-Manier daran scheiterte, den Ball ins leere Tor zu bugsieren.

Nicolas Gonzalez für drei Spiele gesperrt

Doch festzuhalten war immer auch, dass Gonzalez stets eifrig unterwegs war und trotz aller Unzulänglichkeiten zu den offensiv gefährlichsten VfB-Akteuren zählte. Keiner schoss beispielsweise öfter auf das gegnerische Gehäuse als er, 42 Versuche unternahm er schon. Im noch jungen Jahr klappte es dann auch mit in Sachen Tore erzielen und Vorlagen geben – ein Treffer und zwei Vorlagen in vier Spielen stehen zu Buche. Das fiel auch den Nutzern von bundesliga.de auf, die ihn nun zum „Nachwuchsspieler des Monats“ kürten. Gonzalez setzte sich dabei gegen Aaron Martin (1. FSV Mainz 05) und Marko Grujic (Hertha BSC) durch.

In der Bildergalerie haben wir noch einige Zahlen, Daten und Fakten zusammengetragen, die untermauern, dass Gonzalez’ Bedeutung für den VfB in den letzten Wochen gewachsen ist, was seiner aktuellen Rot-Sperre eine gewisse Tragweite zukommen lässt.