6 Seit Samstag hat das Beuningerland Ludwigsburg auch einen VfB-Fanshop. Foto: VfB Stuttgart

Im Breuningerland Ludwigsburg ist am Samstag ein neuer VfB-Fanshop eröffnet worden. Der Fanshop wird als neues Aushängeschild des VfB außerhalb Stuttgarts betrachtet.

Ludwigsburg - Dies wird vor allem VfB-Fans im Kreis Ludwigsburg freuen: Die Roten haben seit Samstag, 7. März, einen Fanshop mehr – und zwar im Breuningerland Ludwigsburg. Der Shop wurde am Samstagmorgen eröffnet.

Der Shop wartet mit einem Rundum-sorglos-Paket auf, denn in den Geschäft findet der Fan so ziemlich alles, was das weiß-rote Herz begehrt, wie zum Beispiel Fanartikel und Eintrittskarten erwerben, Trikots und Teamwear personalisieren lassen, Arena Touren buchen.

Erstmals VfB-Fanshop in einem Breuningerland eröffnet

Jochen Röttgermann, Vorstand Marketing und Vertrieb der VfB Stuttgart 1893 AG., zeigt sich erfreut über den neuen Shop: „Die Region ist ein wichtiges Einzugsgebiet für uns und das Breuningerland der mit Sicherheit populärste Shopping-Hotspot dort“. Der Fanshop sei demnach das neue Aushängeschild des VfB außerhalb Stuttgarts. „Unser Dank gilt Breuninger sowie unserem Ausrüster JAKO und Schlegel Concpets für die gute Zusammenarbeit bei der Planung und Umsetzung des Shopkonzepts“, so Röttgermann weiter.

Auch Breuninger-Unternehmenssprecher Christian Witt ist begeistert: „Die Partnerschaft zwischen VfB und Breuninger begann in einer Zeit, als das Wort Sponsoring noch gänzlich unbekannt war. Im Laufe der Jahrzehnte konnten gemeinsam viele Erfolge gefeiert und zusammen viele spannende Themen und Mehrwerte generiert werden. Durch erstmalige Eröffnung eines VfB-Fanshops in einem Breuningerland kommt jetzt eine weitere spannende Partnerschaftskomponente hinzu“.