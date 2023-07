Neue Chance? Was Sebastian Hoeneß von den Leihspielern erwartet

1 Roberto Massimo spielte zuletzt in Portugal – wohin führt nun sein Weg? Foto: Baumann

Den Leihspielern, die zum VfB zurückgekehrt sind, traut kaum jemand eine Perspektive in Stuttgart zu. Doch Sebastian Hoeneß verspricht erst einmal ein offenes Rennen. Was der Trainer von den Spielern nun erwartet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Man kann ja nicht sagen, sie hätten sich jahrelang nicht gesehen. Schließlich ist das Rückspiel in der Relegation erst rund einen Monat her. Als sich Spieler und Trainerteam des VfB Stuttgart in der vergangenen Woche zum Start der Vorbereitung auf die neue Saison zusammenfanden, war es dennoch ein nettes Wiedersehen – aber nur für einen Teil der Gruppe. Denn Sebastian Hoeneß sagte auch: „Es ist erfrischend, neue Gesichter zu sehen.“