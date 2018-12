VfB Stuttgart Neue Bestmarke für Mario Gomez

Von pma 17. Dezember 2018 - 11:14 Uhr

VfB-Stürmer Mario Gomez heftet sich in der ewigen Torjägerliste des VfB Stuttgart an die Fersen seines ehemaligen Sturmpartners. Mit dem Doppelpack gegen die Hertha sicherte er sich zudem eine Bestmarke.





Stuttgart - Dass Mario Gomez einen Platz in der „Hall of Fame“ des VfB Stuttgart sicher hat, das stand wohl auch schon vor der Partie gegen Hertha BSC Berlin fest. Es gab vor ihm nur zwei Stürmer in der 125-jährigen Historie des Clubs mit dem Brustring, die mehr Tore für den VfB erzielt haben – nämlich Cacau und Fritz Walter.

Mit dem Doppelpack gegen die Hertha heftete sich Gomez nun an die Fersen von Cacau, benötigt nur noch neun weitere Treffer, um mit ihm gleichzuziehen. Mit einem Schnitt von 0,53 Treffern pro Partie hat Gomez seinen ehemaligen Sturmpartner aktuell schon überholt.

Der Doppelpack bedeutete zudem noch eine weitere Bestmarke für Gomez – er ist nun neben Claudio Pizzaro (106 für Bremen, 87 für Bayern) der einzige Spieler in der Bundesliga, der für zwei Club mindestens 75 Tore erzielt hat. Gomez hat nun 76 Treffer für den VfB und 75 für Bayern erzielt.

